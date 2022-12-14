كوريا الجنوبية تحتفل باستكمال بناء مفاعل نووي استغرق بناؤه 12 عاما

أقامت كوريا الجنوبية فاعلية؛ للاحتفال باستكمال بناء مفاعل نووي جديد استغرقت عملية بناؤه 12 عاما، ومن المتوقع أن يسهم في أمن الطاقة بكوريا وتعزيز الصادرات من المفاعلات النووية.

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء- أن بناء مفاعل "شين هانول" النووي رقم 1 بدأ في عام 2010 في أولجين، على بعد 307 كيلومترات جنوب شرق سول، واكتمل في عام 2020، وبعد سنوات من الاختبارات، بدأ التشغيل التجاري في الأسبوع الماضي باعتباره المفاعل النووي الـ 27 في البلاد، وكان من المقرر في البداية بدء التشغيل التجاري في عام 2017، لكن الخطة تأخرت بسبب الزلزال الذي وقع في مدينة كيونغجو الجنوبية الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد النموذج لمحطة براكة للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية في الإمارات العربية المتحدة.

وتم بناء المفاعل الجديد بسعة توليد طاقة تبلغ 1,400 ميجاوات باستخدام تقنية "APR1400"، وهو نموذج مفاعل من الجيل التالي في البلاد، يتميز بقدرة أكبر وعمر أطول وفعالية من حيث التكلفة، وفقا للوزارة.