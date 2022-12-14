خطة النواب: سرية الحسابات مكفولة لجميع المودعين في مصر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سرية الحسابات مكفولة لجميع المودعين في مصر سواء مصريين أو أجانب أو شركات طبقًا للقانون، موضحا أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد التي صدق عليها مجلس النواب اليوم؛ جاءت نتيجة انضمام مصر لاتفاقية دولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية والتي أقرتها مجموعة العشرين مع 165 دولة حول العالم.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أنه في 2016 مصر وقعت على اتفاقية بخصوص شفافية المعلومات الضريبية لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة عليها، قائلا: قولا واحدًا لا مساس بسرية بيانات العملاء داخل مصر.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تأخرت في التصديق على التعديلات منذ 2018 أسوة بالدول التي قامت برلماناتها بالموافقة على تلك التعديلات لتفعيل بنود الاتفاقية.