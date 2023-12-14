مصدر ملاحي يمني: الحوثي تجبر سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها

قال مصدر ملاحي يمني إن «جماعة الحوثي أجبرت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها».

وأشار في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الخميس، إلى أن «السفينة المحتجزة في طريقها للموانئ اليمنية»، وذلك وفقًا لما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، نوهت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن «كيانًا يعرّف نفسه بأنه (البحرية اليمنية) يأمر سفينة بتعديل مسارها نحو اليمن».

ودعت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، السفن الموجودة في المنطقة المجاورة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأمس الأربعاء، قالت الهيئة إنها تلقت تقارير عن «حادث في محيط مضيق باب المندب»، ناصحة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق، وذلك في ظل التهديدات المستمرة للسفن، من قبل الحوثيين في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، محاولتها استهداف ناقلة تحمل علم النرويج أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن الهجوم جاء بصاروخ بحري «بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية»، مهددة بشن المزيد من الهجمات.

ومساء الثلاثاء، قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، إن هناك إجراءات يجب على للسفن العابرة للبحر الأحمر القيام بها، حتى تتجنب المخاطر.

وأضاف الحوثي عبر حسابه على إكس: «ننصح لتجنب المخاطر في البحر الأحمر عدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة بفلسطين، وعدم إغلاق أجهزة المناداة، والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية، وعدم تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة».