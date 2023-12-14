ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط

نظمت جامعة دمياط، ندوة توعوية، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واختصاصات هيئاتها الثلاث: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعون من المنظومة الجديدة، سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، في بيان، أصدرته الجامعة اليوم، أهمية ما تقوم به الدولة من توفير الحماية المالية لغير القادرين، ويوفر نظام «التأمين الصحي الشامل» حماية من الأعباء المالية للأسر والمواطنين.



كما أكد الدكتور وائل فاروق الطيباني، أن جامعة دمياط حاضنة للفعاليات المساهمة في خدمة المجتمع داخل الجامعة، مثمناً جهود الجميع ومؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بأعلى كفاءة وجودة، والذي سيتم تطبيقه في دمياط في المرحلة الثانية.



وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد استقبلت الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، لبحث الخطوات الأولية لبدء التنفيذ، والتجهيزات التي سيتم تنفيذها لتأهيل المنشآت فنيًا وتدريب الكوادر الطبية لتطبيق المنظومة بدمياط، والتي ستتيح تقديم الخدمات الصحية لكل فئات المواطنين وذلك وفقًا لمعايير جودة محددة يتم مراقبتها ومتابعتها بمنتهى الدقة.



وناقشت الدكتورة منال عوض، خطة المرحلة المقبلة للتنفيذ، لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية.

كما أكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطن وجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، كما ثمنت جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ محاور هذه المنظومة، لافتة إلى حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة.