أزهر الغربية يشارك في احتفالية تكريم خريجي أصول الدين والدعوة بطنطا

نظمت كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية احتفالية موسعة لتخريج دفعة 2023، من أبناء الكلية برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس الجامعة الوجه البحري، والدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين، بحضور الدكتور يسري حضر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى السيسي وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور خالد عبد الرحمن مدير وحدة الجودة بالكلية، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ د.محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ د.مجدي الرفاعي مدير إدارات أوقاف الغربية، وقدم للحفل د.محمد عبد العزيز أحمد المدرس بكلية أصول الدين.

وتحدث الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن، مؤكدا على دور الخريجين العظيم في الحياة العملية فهم سفراء الأزهر لنشر الوسطية والاعتدال في المجتمع، فمسئوليتكم كبيرة تجاه المجتمع في ترسيخ قيم الإسلام السمح والأخلاق الرفيعة، فالإنسان يعمل إلى قدر طاقته وليس على قدر حاجته، فخير الناس أنفعهم للناس وعليكم الإخلاص في العمل واتركوا الأجر على الله فهو سبحانه يجزي كل إنسان على قدر عمله وإخلاص: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" وعليكم بطلب العلم فإنه فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وتحدث الدكتور يسري خضر مؤكدًا أن العلماء ورثة الأنبياء هكذا كانت تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالحرص على تعلم العلم، فلا يعني تخرجنا من الجامعة أن تنتهي علاقتنا بالعلم والدراسة، فطلب العلم فريضة وغاية سامية وتحقيق المعرفة وسيلة ودليل كل مسلم لتحقيق رسالة استخلاف الإنسان على الأرض.

وتابع: "فالإسلام إن كان عقيدة وشريعة فهو أخلاق وحضارة وسلوك، والحضارة تأتي بالعلم والأخلاق لتحقق استخلاف الإنسان وتمكينه من سبل الحياة والرقي وعمارة الأرض، وديننا دين الرحمة والتسامح والأخوة والتيسير عن الناس".

وأردف: "رسالة الأزهر الشريف التي تحملونها مستمدة من منهج الله في كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد علماء المسلمين ومانفع الله به الأمة من العلوم والحضارة، قال صلى الله عليه وسلم "أحب الناس إلى الله انفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عزوجل، سرور تدخله على مسلم" وفي الإسلام التربية على الدعوة والحرص على تعدي النفع إلى الآخرين، "وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن اساؤوا أن لاتظلموا" وتلك هي أخلاقيات المؤمن سليم الإيمان".

وأكد الدكتور مصطفى السيسي على تكريم خريجي اليوم تكريم لدعاة وعلماء وسفراء الغد المشرق، الذين يتحملون تأدية الرسالة علي علم وفهم واستنارة يحافظون على العلم الأزهري المستنير ليتصدوا لدعاوي الجهالة في كل مكان فحمي الله العلم بوجود الأزهر الشريف منارة العلم وملتقي العلماء.

وتحدث الدكتور خالد عبد الرحمن مشيراً الي اعتزازه بخريجي اليوم والذين يمثلون رسالة الكلية في كل مكان يعملون به بعلمهم ورسالتهم في بناء مجتمع أفضل تلك الرسالة المبنية علي الحكمة والموعظة الحسنة وهَدّي القرآن قال "ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً"

كما تحدث الشيخ د.مجدي الرفاعي، مؤكدا احترام وتقدير العالم للعمامة الأزهرية ودورها في خدمة الإنسانية، فدور العالم الأزهري كالطيب للمرضي دوره هام في الحفاظ على استقرار َوحماية الأسرة والمجتمع، متابعًا: "علينا أن نكون صورة جيدة الأزهري المستنير أقوالنا كأفعالنا فانتم قدوة للمجتمع ومثل صالح"، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون، كبرا مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون"، والإخلاص في النية والعمل بجد وسيلة الفلاح في الدنيا والآخرة.

وتحدث الشيخ د.محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى مشيراً الي أن سر التفوق في تقوى الله والعمل بإجتهاد ومثابرة قال تعالى" واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم" وقال" ومن يتق الله يجعل له مخرجاَ ويرزقه من حيث لايحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا".

واختتم الشيخ عبد اللطيف طلحة الحديث، ناصحا طلاب العلم بالقراءة الموسوعة في كل المجالات العلمية الفكرية والثقافية حتى الوصول إلى درجة العالم الفقيه المدرك لكل مناحي الحياة وعلماء المسلمين في الحضارة الإسلامية القديمة كانوا مهرة في كل فنون المعرفة والعلوم الفقهية الإنسانية وكان يشار إليهم في مجالس العلم والعلماء حول العالم.

وأشار إلى ضرورة ان يكون لدينا عقيدة داخلية تؤمن بالله اولاً وبقدرتنا على التحدي والصمود والإرادة القوية، فما انتصر المسلمين بقوتهم بقدر انتصارهم بقوة عقيدتهم وثباتهم على الحق قال تعالي"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين".

وقال تعالي: "إن ينصُركم اللهُ فلا غالبَ لكمْ، وإن يَخذُلكُم فمَن ذا الَّذي ينصُركُم مِن بَعدهِ وعلى اللهِ فليتوكلِ المؤمِنونَ".