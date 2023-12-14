ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 18 ألفا و787 شهيدا وأكثر من 50 ألف إصابة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 18 مجزرة، وجرائم إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة كافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية، 179 شهيدًا و303 إصابات، منوهًا أن عددًا كبيرًا من الضحايا لايزال تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفًا و787 شهيدًا، و50 ألفًا و897 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحذر من أن «الاحتلال يحول مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرحًا لعملياته العسكرية، ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي، الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية»، قائلًا إن «هذا يشكل إعدامًا لهم».

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد 12 طفلًا في العناية بمستشفى كمال عدوان؛ نتيجة عدم توفر الحليب وأجهزة دعم الحياة عنهم».

وذكر أن «الاحتلال يعتقل 70 من الطواقم الطبية والجرحى، على راسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت»، معربًا عن قلقه من إقدام الاحتلال على تنفيذ نفس السيناريو الإجرامي ضد مستشفى العودة.

وأشار إلى أن «الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفى العودة، ويمنع عنه ماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى إليه».