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كهربا: اسم الأهلي يخوف أي حد

جدة - خالد الإتربي
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 5:26 م

تحدث محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام اتحاد جدة مساء غدًا الجمعة، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب الجوهرة المواجهة المرتقبة بين اتحاد جدة والأهلي، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من بطولة مونديال الأندية.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: «الشعور مختلف وسعيدًا جدًا باللعب في الجوهرة مجددًا، ولقاء جماهير الاتحاد من جديد»

وأضاف: «مع كامل الاحترام لنادي الاتحاد والأسماء المتواجدة معه حاليًا، اسم الأهلي يخوف أي حد و- إن شاء الله - نحقق المكسب غدًا».

وبسؤاله عن رأيه في تواجد بنزيما وكانتي بصفوف الاتحاد، قال: «بالنسبة لنا حاجة كبيرة مواجهة لاعبين من طراز عالمي، لكن احنا الأهلي مبنخفش من حد بالعكس اسم الأهلي يخوف أي حد».

ووجه كهربا رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: «احنا موجودين هنا عشان نفرحكم، وهدفنا تحقيق الفوز غدًا على الاتحاد».


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