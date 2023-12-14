برلماني: انفراجة كبيرة بملف حقوق الإنسان ستشهدها الـ6 سنوات المقبلة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، ستلقي التزامات عدة على عاتق الرئيس القادم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن ملف حقوق الإنسان سوف يشهد انفراجة كبيرة خلال الست سنوات المقبلة، نظرا للخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال البنود الخاصة بها، لأنها محددة بعنصر وقتي.

ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش محور حقوق الإنسان ومعطياته العامة، وكان هناك توصيات في القائمة الأولية التي رفعت للرئيس، ووجهها إلى السلطة التشريعية التنفيذية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، منوها بأن هناك مخرجات ثانية للحوار الوطني، والذي يتطلع لاستكمال جلساته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية نسبة تاريخية، وتعبير عن إيمان راسخ لدى قطاعات من الشعب المصري، برغبته في التغيير على نحو إيجابي، موضحا أن أروقة مجلس النواب ستشهد حراكا في ملف حقوق الإنسان وتشريعاته، وسيكون هناك رؤى جديدة لتمكين الشباب والمرأة وقطاعات كبيرة كانت مهشمة في الماضي من الشعب المصري، بما يصب في إيجابيات ملف حقوق الإنسان في مصر.

وذكر أن المرحلة المقبلة لا تريد فقط إرادة سياسية، ولكن تمكين أشخاص أو مجموعات قادرة على إيجاد حلول من خارج الصندوق، وبالتالي تحديد بوصلة التحرك الخاصة بالدولة المصرية لتخطي الأزمات الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي تحدد الأمن القومي المصري.