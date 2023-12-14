 استمرار توقف عمل أكبر شركة اتصالات للهواتف المحمولة في أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 3:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استمرار توقف عمل أكبر شركة اتصالات للهواتف المحمولة في أوكرانيا

كييف - (د ب ا)
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:50 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:50 م

بعد يومين من التعرض لهجوم سيبراني أدى لتوقف عملة أكبر شركة اتصالات للهواتف المحمولة في أوكرانيا "كييف ستار"، ما زال الملايين من العملاء لا يستطيعون استخدام خدمات الشركة.

وخلال اليوم الخميس، انقطع اتصال العاصمة الأوكرانية كييف بشبكة كييف ستار.

ولم يعود الموقع الإلكتروني للشركة لعمله الطبيعي، ومازال يحتوى على تحذير.

وكانت كييف ستار قد أعلنت عن عودة جزئية لعمل الشبكة، ابتداء بالمكالمات الهاتفية، مساء أمس الأربعاء.

وكان عمل شبكة كييف ستار قد توقف تمام، أمس الأول الثلاثاء، بعد ما يشتبه في أنه عمل تخريبي روسي، ولدى الشركة نحو 24 مليون مشترك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك