 بوتين: الاقتصاد الروسي سوف ينمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 3:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بوتين: الاقتصاد الروسي سوف ينمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:41 م

يعتقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 3.5% هذا العام، على الرغم من العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وقال بوتين، اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي، إن معدل التضخم سوف يتراوح ما بين 7.5% و8%.

مع ذلك، في نفس الوقت، أعرب بوتين، عن تفاؤله إزاء تراجع ارتفاعات الأسعار العام المقبل.

وقال بوتين، إن الأجور الحقيقة ارتفعت بنسبة 8% على الرغم من التضخم.

وأوضح أن الاقتصاد الروسي أظهر مستوى مرتفع غير متوقع من المرونة؛ مما أتاح للبلاد البقاء على مسار النمو على الرغم من الضغط الغربي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك