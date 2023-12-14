علق أسامة حمدان عضو المكتب السياسي بحركة حماس، على تصريحات القيادي البارز السابق بحركة حماس، موسى أبو مرزوق، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة قبل تراجعه عنها في وقت سابق من مساء اليوم.



وفي مقابلة إعلامية، أشار أبو مرزوق إلى «إمكانية اعتراف الحركة بإسرائيل مقابل حل الدولتين»، قبل أن يتراجع عنها بتدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الخميس؛ مؤكدا التزام حماس بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.



وقال عضو المكتب السياسي بحركة حماس، خلال مؤتمر صحفي، إن موقف الحركة «كان ولا يزال؛ هو عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على أي جزء من أرض فلسطين المحتلة»، مؤكدا أن تقادم زمن الاحتلال وإرهابه؛ لن يجعله شرعيا أو مشروعا بأي يوم من الأيام.



وأكد أن الاحتلال الصهيوني؛ كيان محتل وفق القانون الدولي رغم الضغوطات الأمريكية بمحاولة فرضه على المنطقة، متابعا: «أقول للجميع الاحتلال كيان مؤقت سيزول بإذن الله، من بنوه يؤمنون بذلك أكثر من الآخرين، وليس له بمنطقتنا أي مستقبل».



وثمن موقف المقاومة في اليمن من دعم الشعب الفلسطيني في الحرب العدوانية عليه في أعقاب الاستيلاء على السفن الإسرائيلية عند سواحل اليمن، مضيفا في الوقت ذاته أن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقصف العشوائي على غزة؛ يؤكد أن ما يحدث في غزة جريمة حرب.