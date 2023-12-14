بيرهوف: الأوضاع الحالية ستلقي بظلالها على الأجواء في يورو 2024

قال أوليفير بيرهوف، مدير المنتخب الألماني السابق، إن خلق أجواء رائعة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) سيكون صعبا خلال فترة الاستعداد للبطولة، لكن الفريق يمكن أن يغير الحالة المزاجية مع تقديم بداية جيدة في المسابقة.

وفشل المنتخب الألماني في تقديم أداء مغاير بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم منذ 12 شهرا في قطر، حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط في المباريات التي خاضها.

وتسبب ذلك في تقليل أي حماس للبطولة، وقال بيرهوف في لقاء مع مدونة صوتية (بودكاست) ، اليوم الخميس، إن الوضع السياسي في جميع أنحاء العالم غير مناسب أيضا.

وأضاف: "إلى أي مدى يمتلك المنتخب الألماني الرغبة؟ ماذا سيحدث؟، أخشى أنه بسبب الوضع السياسي المتأزم في العالم و كل قضاياه ، سيكون هناك أجواء يسودها شعور قليل بالنشوة ة قبل انطلاق أمم أوروبا".

وتابع بيرهوف: "لكن حينما تبدا الكرة في الدوران ، حماسة الألمان ستعود سريعا". وأوضح بيرهوف أن البطولة يمكن أن تعيد الطاقة مجددا، وأن الأمور يمكن أن تتطور داخل فريق أكثر خصوصية مع إقامة بطولة يورو على أرضه .

وقال: "حينما تكون بعيدا عن الوطن، هناك مخاطرة أكبر بأن تخسر نفسك، لكن في بلدك الجميع يحبون أنفسهم، والإمكانيات التي لدينا يمكننا من خلالها الوصول بعيدا في البطولة لتحقيق كل شيء" مشيرا إلى أن نسبة فوز المنتخب الألماني باللقب تبلغ 66 %".

وأضاف بيرهوف أن الأمر يعود للاعبين، حيث يبدأ الفريق مشواره بمواجهة اسكتلندا في المباراة الافتتاحية، قبل مواجهة كل من المجر وسويسرا في باقي مباريات المجموعة الأولى.

وتابع: "عليك أن تمنح الجماهير الأمل بإمكانية حدوث شيء من خلال تلك التصرفات، من خلال هدف رائع أو بداية جيدة، ربما يكون أيضا من خلال تحقيق الفوز الأول في المباراة الأولى".

وأتم: " ثم تنطلق الطاقة والحيوية ، وتتحقق المتعة ، ثم ينتقل ذلك إلى الفريق".