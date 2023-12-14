كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، عن انخفاض كمية المياه المستخدمة فى الري عند الحقل لتبلغ 37.1 مليار متر مكعب عام 2022، مقابل 38.2 مليار متر مكعب عام 2021 بنسبة انخفاض 3%، بسبب انخفاض المساحة المزروعة بالعروة الشتوية بنسبة 7.6%.

يأتي ذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية عام 2022، والتي أوضحت انخفاض كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة، وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية.

بلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022، مقابل 45.7 مليار متـر مكعب عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

بلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكعب عام 2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

وبحسب الإحصاء، تستخدم العروة الشتوية 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.1%، العروه الصيفية 22.2 مليار متر مكعب من المياه، بما يعادل 59.9%، والعروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.3%، والفاكهة 3.2 مليار متر مكعب بما يعادل 8.7% من كمية المياه المستخدمة في الري.

بلغت كمية مياه الآبار المستخدمة لري محاصيل العروات الثلاث والفاكهة 25.7 ألف متر مكعب/يوم عام 2022، مقابل 21.3 ألف متر مكعـب/يوم عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 21.1%.