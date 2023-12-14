كوريا الجنوبية وهولندا توقعان اتفاقيات بشأن أشباه الموصلات والصناعات الأخرى

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية وهولندا اتفقتا على توسيع نطاق تعاونهما في صناعة أشباه الموصلات إلى مستوى التحالف الصناعي الذي يشمل القطاعين العام والخاص، وكذلك الأوساط الأكاديمية.

وكان يون في زيارة لهولندا لمدة أربعة أيام، ركز فيها على ضمان سلسلة توريد مستقرة للمواد الرئيسية وتوسيع التعاون الثنائي في صناعة أشباه الموصلات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال يون خلال منتدى أعمال ثنائي عقد في أمستردام: "ستقوم شركات البلدين بإنشاء مركز للبحث والتطوير في كوريا الجنوبية، وسيتعلم طلاب الدراسات العليا التقنيات المتطورة معا، بينما اتفقت الحكومتان على إنشاء قنوات حوار بشأن الرقائق".

وحضر المنتدى 200 من رواد الأعمال من البلدين.

وقال يون إن قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين وطاقة الرياح، تنطوي أيضا على إمكانية للتعاون الثنائي، متعهدا بدعم محاولة كوريا الجنوبية للفوز بالمشروع الهولندي لبناء مفاعلين نوويين.