بنزيما: مواجهة الأهلي ستكون صعبة

يرى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، أن مواجهة الفريق أمام الأهلي، في ربع نهائي مونديال الأندية، ستكون صعبة مشددًا على أن فريقه جاهز للقتال حتى النهاية.

الأهلي يواجه اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعدما فاز الفريق السعودي في مباراة الدور الأول أمام أوكلاند النيوزيلاندي 3-0.

وقال كريم بنزيما في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «السعودية»: «صارت الأمور على ما يرام أمام أوكلاند سيتي وفزنا وسجلنا ثلاثة أهداف وتأهلنا لربع نهائي مونديال الأندية، ولم نستقبل أي هدف».

وأضاف: «من المهم أن نبدأ بشكل جيد في مونديال الأندية، ونحن سعداء بالفوز، والأمر لا يتعلق بالتأهل للنهائي من مباراة واحدة، بل يجب أن نخوض مواجهة أخرى، ونعتبر جميع لقاءات كأس العالم للأندية مثل النهائي».

وتابع: «نحن سعداء بالنتيجة في مباراة أوكلاند، وبالنسبة للمواجهة المقبلة أمام الأهلي سنرى ما سيحدث فيها، وستكون صعبة، فكل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية».

وأوضح: «أصبحنا أفضل من السابق، والاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بالثقة في كل مباراة، وهذا ما قمنا به ضد أوكلاند».

وأتم: «الجماهير الاتحادية والأجواء كانت مذهلة ونحن نعلم مسبقا بشغف الجمهور، وسعداء بامتلاك هذا الجمهور، هم يحفزوننا وهذا شيء جيد، ونعمل كثيرا وجاهزون للقادم».