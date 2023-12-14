منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع آفاقا جيدة لاقتصاد منطقة اليورو

يتوقع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو آفاقا جيدة على المدى الطويل.

وقال إيفان جيوميت، المؤلف المشارك للتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي نشرت في باريس، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه رغم أن منطقة اليورو تتخلف قليلا عن الدول الرائدة من حيث الإنتاجية، فإن ذلك ينبغي أن يتحسن.

وأضاف جيوميت، "ما نتوقعه في هذا السيناريو هو أن هذه الفجوة لن تختفي تماما بحلول عام 2060، لكنها ستتقلص تدريجيا".

ومن الممكن أن تشهد ألمانيا أيضا انتعاشا اقتصاديا، ويعتقد جيوميت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر حاسم لقياس مستويات المعيشة، يمكن أن يرتفع قليلا إلى نحو 1.5% سنويا بحلول عام 2040 ويبقى عند هذا المستوى حتى عام 2060، مدفوعا في المقام الأول بزيادة الإنتاجية، والتي من شأنها أيضا تعويض الضغط الناجم عن شيخوخة السكان.

وتتوقع المنظمة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بأكملها التي تغطيها التوقعات، ويرجع ذلك إلى أن الجزء العامل من السكان ينمو بشكل أقل وأن كفاءة العمل تتزايد بدرجة أقل في الأسواق الناشئة.

كما بحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناريو تعزز فيه الدول جهودها بشأن المناخ بشكل كبير اعتبارا من عام 2026، وتتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2050، ويشكل النفط والغاز 5 و10% فقط على التوالي من مصادر الطاقة الأولية، وفي هذا السيناريو، الذي يفترض فرض ضرائب مرتفعة للغاية على الكربون، فإن الناتج الاقتصادي الألماني بحلول عام 2050 سيتراجع بنحو 3% مقارنة بالسيناريو الأساسي.