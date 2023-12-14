 4800 سائح يزور معبد الكرنك بالأقصر - بوابة الشروق
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4800 سائح يزور معبد الكرنك بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:01 م

قال مصدر بمعبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 4800 زائر، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين صيني، نيوزلندي، إسباني، هولندي، فرنسي، ألماني، وأمريكي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس، وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا، وزائرين مصريين" توافدوا على المعبد.

وأضاف المصدر، أن الكثير من الجنسيات بدأت العودة مجددا إلى المحافظة مع بدء عودة رحلات الطيران المباشر بين الأقصر ومعظم مدن أوروبية.


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