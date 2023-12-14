قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن الجانب الفلسطيني لن يستمر في التمسك باتفاقيات «لا يلتزم بها أحد أطرافها»، مشددًا على أهمية إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «لن نستمر في التمسك في اتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، وأولويتنا الآن إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين، وكل محافظات الضفة بدل الانشغال في قضايا عبثية».

وأضاف: «الشعب الفلسطيني واحد والدم الفلسطيني واحد وعلينا أن نقف جميعا ومعا لحماية الدم الفلسطيني، وهناك تواصل مع الكل الفلسطيني».

لن نستمر في التمسك في اتفاقيات لا يلتزم بها احد اطرافها ، و أولويتنا الان ايقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين وكل محافظات الضفة بدل الانشغال في قضايا عبثية، الشعب الفلسطيني واحد والدم الفلسطيني واحد وعلينا ان نقف جميعا ومعا لحماية الدم الفلسطيني، وهناك تواصل مع الكل الفلسطيني — Mahmoud Al Aloul (@MahmoudAloul1) December 14, 2023

وأبرمت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح»، العديد من الاتفاقيات مع إسرائيل منذ اتفاق أوسلو الذي أبرم في عام 1993.