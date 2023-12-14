 حركة فتح: لن نتمسك باتفاقيات لا تلتزم بها إسرائيل.. وأولويتنا الآن إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حركة فتح: لن نتمسك باتفاقيات لا تلتزم بها إسرائيل.. وأولويتنا الآن إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين

هديل هلال
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:30 ص

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن الجانب الفلسطيني لن يستمر في التمسك باتفاقيات «لا يلتزم بها أحد أطرافها»، مشددًا على أهمية إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «لن نستمر في التمسك في اتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها، وأولويتنا الآن إيقاف شلال الدماء النازف في غزة وجنين، وكل محافظات الضفة بدل الانشغال في قضايا عبثية».

وأضاف: «الشعب الفلسطيني واحد والدم الفلسطيني واحد وعلينا أن نقف جميعا ومعا لحماية الدم الفلسطيني، وهناك تواصل مع الكل الفلسطيني».

وأبرمت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح»، العديد من الاتفاقيات مع إسرائيل منذ اتفاق أوسلو الذي أبرم في عام 1993.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك