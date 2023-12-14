ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بتسليط الضوء على تراثها وأهميتها

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية واللقاءات العلمية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تنمية واكتشاف الموهوبين، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وفي السياق، عقد قسم المواهب بالفرع احتفالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمركز شباب محافظة الفيوم، شارك فيها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد.

واستهل الشاعر عبد الكريم عبد الحميد حديثه، عن سبب الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، حيث اختارت الأمم المتحدة أن يحمل هذا العام عنوان "العربية لغة الشعر والفنون"، مشيرا إلى مدى انتشار اللغة العربية أكثر من 12 مليون مفردة، ويوجد أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية حول العالم، كما أن اللغة العربية تعد عاملا أساسيا في توحيد الأمة العربية، ويأتي الاحتفال هذا العام تزامنا مع الذكرى الـ50 لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

كما أوضح عبد الكريم كيف حافظت اللغة العربية على التراث العربي القديم والحديث، والواجب الاهتمام باللغة العربية، واختتم اللقاء بعروض مواهب لمجموعة من الموهوبين المتميزين في الإلقاء، حيث قدم الطالب أحمد طارق الرشيدي قصيدة عن الأم باللغة العربية الفصحى، وأخرى بالعامية بعنوان "لما جيت أكتب عن أمي" للطالب ياسين حسين، إلى جانب أنشودة في مدح الرسول للطالبة جنا محمود.

من جانب آخر عقد بيت ثقافة إطسا لقاء نادى العلوم، بمدرسة دفنو التجريبية لغات بمركز إطسا، أدارت اللقاء مروة مجدي أستاذ مادة العلوم ومدربة النادي، تم خلاله تنفيذ ورشة تعليمية بعنوان "التحليل الكهربائي للماء"، إلى جانب شرح عملي للطلاب على نموذج مبسط لخلية التحليل الكهربائي.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.