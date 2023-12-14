بوتين يكرر دعوته إلى اجتثاث النازية من أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مجددا على الحاجة لـ"اجتثاث النازية" من أوكرانيا.

واستشهد بوتين خلال التحدث في معرض حديثه في أول مؤتمر صحفي كبير عقب انقطاع جراء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، بتبجيل المتعاون النازي ستيبان بانديرا زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين اليمينية المتطرفة والتي دعمت النازيين.

كما ذكر بوتين قضية الأوكراني الذي قاتل إلى جانب النازيين، خلال الحرب العالمية الثانية ووقف أعضاء البرلمان الكندي تحية له في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم اضطر رئيس البرلمان للاستقالة حينها.

ولطالما قال بوتين، إن "غزو أوكرانيا كان ضروريا للتخلص من دولة النازيين رغم أن زيلينسكي يهودي".

وجرى دمج جلسة سؤال وجواب للصحفيين في البرنامج التلفزيوني "الخط المباشر" على شاشة التلفزيون الرسمي، ويسمح هذا البرنامج للمواطنين بالتحدث عن مشاكلهم وهو جزء من برنامج "نتائج العام".

يشار إلى أن البرنامج هو فعالية إعلامية كبيرة ليس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فحسب، ولكن أيضا لأنها المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتحدث فيها بوتين في مثل هذه الصيغة التلفزيونية.

ويريد بوتين، أن يُنتخب لفترة ولاية خامسة في 17 مارس وتعين عليه تعديل الدستور خصيصا لهذا الغرض.