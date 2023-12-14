ملك بلجيكا وقرينته يكرمان رجل الأعمال المصري إدوارد غبريال

كرم ملك بلجيكا فيليب وقرينته الملكة ماتيلدا، رجل الأعمال المصرى إدوارد غبريال مؤسس ورئيس شركة خدمات سيارات الأجرة الفارهة «دايركت واى» (Direct Way) بمنح خدمة كبار العملاء «Direct Way VIP Worldwide» التى تقدمها الشركة لقب «مورد فخرى» من مملكة بلجيكا.

يأتى منح الشركة البلجيكية هذا اللقب تقديرا لمعايير الجودة العالية التى تتمتع بها الخدمة فى قطاع تأجير السيارات داخل بلجيكا.

تأسست «دايكرت واى» منذ أكثر من 25 عامًا، وتقدم خدمات سيارات الأجرة الفارهة للمهام التجارية أو الدبلوماسية أو الترفيهية.

وتوفر «Direct Way» أفضل خدمات السائقين فى أكثر من 600 مدينة حول العالم. ويتم تنسيق خدماتها بعناية من مقر الشركة الرئيسى فى بروكسل، كما تعتمد على العديد من الشراكات المحلية والشركاء التابعين لتزويد العملاء فى جميع أنحاء العالم بخدمة الطريق المباشر الموثوقة والمرنة والممتازة التى تليق بهم.