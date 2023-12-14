وفا: شهيدان و10 إصابات في قصف إسرائيلي للحي الشرقي في جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ"استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين"، في قصف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية للحي الشرقي في جنين بالضفة العربية ليل الأربعاء.

فبحسب "وفا"، "استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة للحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء".

وأشارت "وفا" إلى أن "الشهيدين هما أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما أصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10".

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن "شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة".

وذكرت مصادر في مستشفى الرازي للوكالة أن "5 إصابات بينها اثنتان وصفتا بالخطيرتين، وصلت إلى المستشفى".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية عدة قذائف "إنرغا" باتجاه عدد من المنازل في الحي.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 51 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في ليلة واحدة، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3810.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.