حلمي النمنم: ما حدث في غزة هزيمة لتيارات الإسلام السياسي

اعتبر الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ما حدث في غزة هو هزيمة للإخوان وتيارات الإسلام السياسي.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن النضال الفلسطيني بدأ مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومجموعته، علما بأنهم كانوا في البداية إخوان، لكنهم وجدوا أن هذا الطريق يضعهم في مصاف الصهيونية بشكل مباشر فانتهوا إلى نهاية وطنية.

ولفت إلى أن ما جرى في غزة يقول إن حماس نسيت أخطاء الربيع العربي، التي تورطت فيها في مصر وسوريا وليبيا، وانتبهت إلى أن هناك قضية فلسطينية وأن الطريق إلى تحرير فلسطين يبدأ من البلد نفسها وبأيد فلسطينية، منوها بأن محاولات ابتزاز مصر والزعم بأن معبر رفح مغلق، تصدر ممن وصفهم بـ «ميلشيات افتحوا الحدود لاخواتنا».

وتابع: «هذه الميلشيات ليس لديها انتماء لمصر ولا للقضية الفلسطينية، لأن جملة فتح الحدود لاخواتنا هو ما كان يطمح إليه بن غوريون ويسعى له، وكل قادة الصهيونية قبل إعلان دولة إسرائيل»، منوها بأن فتح الحدود هو الهدف الأسمى عند الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن اتهام مصر بأنها خذلت القضية الفلسطينية، جزء منه ابتزاز وآخر جهل بالقضية وإلقائها على الآخرين.