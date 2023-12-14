لاعب يونايتد السابق: صلاح الأفضل في البريميرليج هذا الموسم

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أكد أوين هارجريفز لاعب وسط منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هو الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 11 هدفًا في البطولة بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بعد مرور 16 جولة.

ويتفوق قائد الفراعنة في عدد صناعة الأهداف برصيد 7 أهداف مقابل 4 فقط لصالح هالاند.

وقال هارجريفز في تصريحات نقلتها شبكة «HITC» الإنجليزية، وقال: «محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم حتى الآن».

وتابع: «ربما أفضل لاعب في الموسم بأكمله، رغم وجود إيرلينج هالاند وديكلان رايس وتألقهما مع مانشستر سيتي وآرسنال ولكن يظل محمد صلاح موجودًا ومتفوقًا بقوة».

واختتم حديثه: «لقد ساهم في صدارة ليفربول للبطولة ووصل لهدفه رقم 200 مع ناديه و150 هدفًا في الدوري الإنجليزي، أمر رائع للغاية ما تمكن من تحقيقه».