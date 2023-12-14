فاروق جويدة: أتمنى تحقيق الرئيس السيسي ما بقي لديه من أحلام

تقدم الشاعر والكاتب فاروق جويدة، بالتهنئة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على نجاح المشهد الانتخابي، قائلا: «أهنئ الرئيس السيسي، فأنا على المستوى الشخصي؛ أحمل له مشاعر عميقة منذ زمن».

وتحدث خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، عن أول لقاء جمعه بالرئيس السيسي على هامش مشاركته بالندوة الثقافية بالقوات المسلحة.

وقال: «تحدثت مع الرئيس آنذاك عن قضية الأحلام من منظور الشعراء، وحينها رد الرئيس (أنا عندي أحلام لمصر تتجاوز كل الحدود)، وأنا صدقته، ولذلك أتوجه إليه بالتهنئة على نجاح العملية الانتخابية وخروج الملايين من الشعب المصري للمشاركة».

وأعرب عن خالص أمنياته للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قيادة المرحلة المقبلة واستكمال مسيرة الدولة، قائلا: «أتمنى له خلال الفترة الرئاسية الجديدة؛ أن يحقق ما بقي لديه من أحلام، وما بقي لدينا نحن من الانتصار».

وأضاف أن حرص الشعب المصري على المشاركة بالانتخابات الرئاسية؛ يدلل على وعي المصريين الكامل بالأوضاع الراهنة ابتداء من المشكلة الاقتصادية والتضخم وختاما بالتحديات الإقليمية، لا سيما في ضوء النظر إلى فترات كثيرة عانت خلالها الدولة من غياب الوعي لدى المواطن.