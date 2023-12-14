استقالة 4 من وزراء الحكومة اليابانية بسبب فضيحة جمع تبرعات سياسية

استقال 4 وزراء من الحكومة اليابانية، على خلفية فضيحة مرتبطة بجمع تبرعات سياسية في الحزب الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيجري تعديلا وزاريا في حكومته، في وقت لاحق اليوم الخميس.

واستقال كل من كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، ووزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، ووزير الداخلية جونجي سوزوكي.

وتسببت الفضيحة في وضع كيشيدا تحت ضغوط سياسية متزايدة.

وتشير تقارير وسائل الإعلام اليابانية، إلى أن مكتب المدعي العام يجري حاليا تحقيقات مع العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي، المتهمين بعدم الإعلان بشكل صحيح عن الدخل، الذي تم تحصيله من حفلات لجمع التبرعات.

وتتعلق الفضيحة بأكبر فصيل محافظ داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي كان يتزعمه في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقائه خطاب خلال حملته الانتخابية في عام 2022.