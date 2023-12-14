قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحكومة الإسرائيلية كانت واضحة حيال موقفها من الحرب على حماس؛ بإعلانها أن «القتال ضد حماس وتفكيك قيادتها وقدراتها العسكرية؛ قد يستغرق عدة أشهر».
وأضاف خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، أن الانتقال إلى مرحلة تخفيف وطأة وحدة العمليات العسكرية على قطاع غزة؛ «يعود إلى قرار الحكومة الإسرائيلية».
وأعلن عن رفض بلاده قرار الجمعية العامة للمم المتحدة؛ بشأن وقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، قائلا: «نحن لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا؛ لأن هذا سيمكن حماس من إعادة تنظيم نفسها وقدراتها العسكرية، وتوجيه هجمات أخرى ضد إسرائيل».
وأضاف أن مستقبل إدارة نظام الحكم في قطاع غزة لن يعود مجددا إلى حماس، قائلا: «الحكم في غزة بالمستقبل؛ لا يمكن مهما كان أن يكون كما كان قبل السابع من أكتوبر، قبل ذلك اليوم كان هناك وقفا لإطلاق النار؛ ولكن يحيى السنوار اخترقه».
وعلق على تقييم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، المنشور مؤخرا عبر وسائل إعلام أمريكية حول «استخدام إسرائيل ما يقرب من نصف القنابل التي ألقتها من الجو على قطاع غزة في الحرب الحالية؛ بشكل غير موجه دون مراعاة للقانون الدولي، والتي تعرف أيضا بـ (بالقنابل الغبية)».
وقال كيربي: «لا أستطيع تأكيد البيانات حول نسبة القنابل الغبية التي تلقيها إسرائيل، ولكن في النهاية الأمر يعود إلى الشركاء في إسرائيل»، داعيا الأخيرة إلى محاولة تقليل الأضرار الواقعة على السكان المدنيين.