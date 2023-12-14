قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحكومة ‏الإسرائيلية كانت واضحة حيال موقفها من الحرب على حماس؛ بإعلانها أن «القتال ضد حماس ‏وتفكيك قيادتها وقدراتها العسكرية؛ قد يستغرق عدة أشهر».‏



وأضاف خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، أن الانتقال إلى مرحلة تخفيف ‏وطأة وحدة العمليات العسكرية على قطاع غزة؛ «يعود إلى قرار الحكومة الإسرائيلية».‏



وأعلن عن رفض بلاده قرار الجمعية العامة للمم المتحدة؛ بشأن وقف إطلاق النار الفوري على ‏قطاع غزة، قائلا: «نحن لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا؛ لأن هذا سيمكن حماس من إعادة تنظيم ‏نفسها وقدراتها العسكرية، وتوجيه هجمات أخرى ضد إسرائيل».‏



وأضاف أن مستقبل إدارة نظام الحكم في قطاع غزة لن يعود مجددا إلى حماس، قائلا: «الحكم في ‏غزة بالمستقبل؛ لا يمكن مهما كان أن يكون كما كان قبل السابع من أكتوبر، قبل ذلك اليوم كان ‏هناك وقفا لإطلاق النار؛ ولكن يحيى السنوار اخترقه».‏



وعلق على تقييم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، المنشور مؤخرا عبر وسائل إعلام ‏أمريكية حول «استخدام إسرائيل ما يقرب من نصف القنابل التي ألقتها من الجو على قطاع غزة ‏في الحرب الحالية؛ بشكل غير موجه دون مراعاة للقانون الدولي، والتي تعرف أيضا بـ (بالقنابل ‏الغبية)».‏



وقال كيربي: «لا أستطيع تأكيد البيانات حول نسبة القنابل الغبية التي تلقيها إسرائيل، ولكن في ‏النهاية الأمر يعود إلى الشركاء في إسرائيل»، داعيا الأخيرة إلى محاولة تقليل الأضرار الواقعة ‏على السكان المدنيين.‏