حماس تدعو للخروج بمسيرات حول العالم تضامنا مع غزة

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إلى الخروج في مسيرات حول العالم تضامنا مع قطاع غزة، و"تنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين"، وذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



وقالت الحركة في بيان: "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، إلى الخروج غدا الجمعة ويومي السبت والأحد القادمين، في مسيرات تضامنية ومظاهرات جماهيرية تضامنا مع غزة وفلسطين ورفضا لجرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين، وتنديدا بالدعم الأمريكي والغربي لحرب الإبادة الجماعية بالقطاع".



وطالبت بضرورة "تصعيد كل أشكال الحشد الجماهيري والمظاهرات الشعبية، في الأيام القادمة"، مناشدة بـ"استمرار الحراك العالمي بكل الوسائل حتى يتوقف العدوان على غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول.



ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، للإضراب العالمي، الاثنين المقبل، تضامنا مع غزة.



والاثنين الماضي، استجابت مدن عربية وإسلامية لدعوة مشابهة للإضراب التضامني مع القطاع؛ للضغط على الحكومات للتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ أكثر من شهرين.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".