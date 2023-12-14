ورشة عمل بمنطقة دمياط الأزهرية حول مواصفات ورقة الامتحان للطلاب ذوي الهمم

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عقدت منطقة دمياط الأزهرية، ورشة عمل حول مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب ذوي الهمم المدمجين بالمعاهد الأزهرية.

وجاء ذلك بحضور موجهي عموم المنطقة، وبعض الموجهين بالإدارات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بـ طلاب ذوي الهمم.

وأوضح بيان أصدره الشيخ وسيم متولي خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، اليوم الخميس، أن الورشة حاضر فيها الشيخ صابر مراد، موجه أول العلوم الشرعية بالمنطقة.

وناقشت مواصفات ورقة الامتحان، والتيسييرات المختلفة المتاحة لطلاب الدمج بالمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى شرح مختلف الإعاقات المدمجة بالمعاهد الأزهرية.

من جانبه شدد الشيخ وسيم متولي خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، على سرعة الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات طلاب الدمج، وفق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الشأن وتسليمها.

وأكد اهتمام الأزهر الشريف بالطلاب ذوي الهمم، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، بما يضمن لهم الحصول على تعليم جيد وعادل.