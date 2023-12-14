تحدث الصحفي وائل الدحدوح، عن أصعب اللحظات التي عاشها، خلال الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.



وقال خلال تصريحات، نشرتها فضائية «الجزيرة»، مساء الخميس: «تبقى اللحظات الأصعب على الصحفي أن يصبح هو الخبر بدلًا من أن يبحث عن الخبر.. بدلًا من أن يستحوذ على الصورة ويحصل عليها، يصبح هو الصورة وعناوين الأخبار».



وأكد أن «آلام الفقد موجعة جدًا»، لافتًا إلى «استشهاد 14 شخصًا من أفراد عائلته، بينهم: زوجته، وابنه الذي كان يهيئ نفسه ليكون صحفيًا ناطقًا باللغة الإنجليزية، وابنته شام، وحفيده آدم».



وأضاف: «من الطبيعي ألا يتمكن الإنسان من التعبير بشكل جيد عن تلك المشاعر؛ لأنها تمسه من الداخل، لكن مطلوب منا كصحفيين أن نواصل عملنا كأن شيئًا لم يحدث، وهذه المعادلة هيستيرية ومجنونة وصعبة».



وأوضح أن بعض الصحفيين قد يتخذوا خيارًا آخر، بخلاف الخيار الذي اتخذه، بعد التعرض لتلك الخسارة الكبيرة، قائلًا إنهم قد يقررون الاحتماء داخل المنزل مع من تبقى مع أفراد الأسرة وكانوا مصابين.



واستطرد: «يمكن أن تداهمك قذيفة جديدة وتصبح ما بين شهيد وجريح، وهذا أمر لا يليق بنا كصحفيين وفلسطينيين، أنا قررت ممارسة حقي في أن أكون وفيًا لدماء زوجتي وابني وابنتي وحفيدي وكل أقاربي وأبناء الشعب الذين سقطوا في قطاع غزة، أن أكون وفيًا للرسالة الإنسانية النبيلة».





