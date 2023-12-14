بوتين يعلق على استخدام واشنطن الفيتو بحق قرار وقف إطلاق النار في غزة

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن، بحق قرار متعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن «الأمر لا يوجد به شيء غير اعتيادي على مستوى الأمم المتحدة»، لافتًا إلى أن «بعض الدول تعيق قرارات تقدمها دول أخرى منذ الحرب البادرة».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة أنشأت لتحقيق التوافق الكامل، لكن بعض الدول لجأت إلى معادية بعضها البعض باستخدام الفيتو على قرارات مجلس الأمن، منذ الحرب الباردة».

وأكد أن الأمر لا يعني توقف البحث عن التوافق الكامل بين مختلف الأطراف، مشددًا على أهمية حماية المدنيين في غزة وتقديم دعم إنساني كبير لهم.

وثمن الدور الرائد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية الأوضاع في غزة، قائلًا إنه «أحد الزعماء في المجتمع الدولي الذي يلفت الانتباه لتلك الفاجعة».

وذكر أن «أردوغان يبذل كل ما بوسعه لتهيئة الظروف كافة لإحلال السلام طويل الأمد، ويعمل بشكل نشط في هذا المجال».

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وقصفه الأحياء السكنية، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 18 ألفا و608 شهداء، وإصابة 50 ألفا و594.

وأضافت الوزارة أن 196 شهيدا و499 مصابا سقطوا إثر قصف جيش الاحتلال مناطق عدة في غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.