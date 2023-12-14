 روسيا تدرج رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قوائم المطلوبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تدرج رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قوائم المطلوبين

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 2:42 ص

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، على قوائم المطلوبين.

وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الروسية أن "كيريل أليكسيفيتش بودانوف المولود في 4 يناير 1986 في كييف مطلوب بموجب مادة من قانون العقوبات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولم تذكر وزارة الداخلية تحديدا المادة التي جرى بموجبها وضع بودانوف على قوائم المطلوبين.

وبحسب سبوتنيك، دعا بودانوف في وقت سابق إلى "قتل جميع المواطنين الروس في أي مكان بالعالم" حتى تحقق بلاده النصر ضد روسيا.


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