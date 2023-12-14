اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي.

وأوضح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة من 2024 إلى 2027 "يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "واس".

وشكر الوزير الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.

يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.

وتضم اللجنة 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في العام خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأكيداً لالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وانعكاس لدورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.