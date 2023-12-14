تفكيك 7 عصابات لتهريب المخدرات في جزيرة كيش جنوبي إيران خلال 9 أشهر

أعلن قائد قوات الشرطة الخاصة وقاعدة كيش البحرية جنوبي إيران، تفكيك 7 عصابات لتهريب وترويج المخدرات في هذه الجزيرة، واعتقال 25 شخصا في هذا الصدد خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

وقال العقيد علي أصغر جمالي، في تصريح له بهذا الصدد، إنه تم ضبط أكثر من 190 كيلوجراما من المخدرات في جزيرة كيش هذا العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار إلى تفكيك عصابة لتوزيع المخدرات في كيش الأسبوع الماضي، وقال: تم في هذا الصدد، إلقاء القبض على ثلاثة مهربين وضبط 20 كيلوجراما من المخدرات.

وأضاف جمالي أنه تم الكشف عن أفراد العصابة الذين كانوا متورطين على نطاق واسع في تحضير وتوزيع المخدرات وبعد رصد تحركاتهم تبين أنهم كانوا يعتزمون نقل شحنة من المخدرات من إحدى المدن المجاورة لجزيرة كيش.

وقال جمالي إن عناصر شرطة مكافحة المخدرات ألقوا القبض على 3 أفراد من هذه العصابة عند دخولهم الجزيرة مع الشحنة، وذلك بعد التنسيق والحصول على التراخيص القضائية وبالتعاون مع قوات القاعدة البحرية.