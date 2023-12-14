أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتراجع تعداد سكان البلاد الحالي البالغ 6ر51 مليون نسمة إلى 2ر36 مليون نسمة بحلول عام 2072، وذلك في ظل تراجع معدلات المواليد بصورة قوية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن التقرير الذي يصدره مكتب الإحصاء كل عامين أظهر أن نسبة كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر، وبلغت 4ر17% خلال عام 2022، من المتوقع أن ترتفع إلى 7ر47% خلال عام 2072.

وفيما يتعلق بنمو السكان، توقع المكتب تراجعا سنويا بنسبة 16ر0% خلال عقد ابتداء من 2025.

تأتي التوقعات المتشائمة في ظل تراجع معدل الخصوبة لمستوى قياسي بلغ 78ر0 خلال عام 2022.

وتوقع المكتب تراجع عدد المواليد الجدد، الذي بلغ 250 ألف خلال عام 2022 إلى 220 ألف خلال عام 2025، و160 ألف بحلول عام 2072.