سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا يؤكدون التزام بلدانهم بدعم الجيش اللبناني

أكّد سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا، دوروثي شيا وهاميش كاول وستيفاني ماكولوم على الترتيب، التزام بلدانهم بدعم الجيش اللبناني في مختلف مهماته ولا سيما ضبط الحدود، وذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية برئاسة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وأشاد السفراء بـ"الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره".

ومن جهته، شكر العماد عون، السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، "لما له من دور أساسي في تطوير قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها".