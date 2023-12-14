العراق: اعتقال متورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على بعض منفذي هجوم السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني العراقي، فيما أكد صلتهم ببعض الأجهزة الأمنية.

وقال اللواء رسول في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، إذ بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية، وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم".

اللواء رسول يعلن القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأميركية ومقر ّجهاز الأمن الوطنيhttps://t.co/qcleLxAZOD

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وأضاف "الجهات المختصة نحجت قبل ذلك، بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها، وتم إيداعهم التوقيف، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

واعتبر البيان أن الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر ّجهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته.

وأضاف، "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ولاسيما البعثات الدبلوماسية".