قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل، إن الأوضاع الصحية بالغة الصعوبة على أرجاء قطاع غزة كافة بالشمال والجنوب والوسط، مشيرا إلى انقطاع خدمات محطة الإسعاف بمنطقتي شمال ومحافظة غزة.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إلى توقف المستشفيات عن تقديم خدماتها الصحية؛ جراء الحصار المفروض أو نتيجة خروجها عن الخدمة، قائلا: «هناك توقف كامل للمستشفيات، لا يوجد مستشفيات تقدم خدمات».

وأشار إلى عدم قدرة مستشفيات القطاع الجنوبي على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين يوميا في ظل النقص الحاد بالإمكانات الطبية، فضلا عن الصعوبات الناجمة عن نزوح آلاف الأهالي إلى داخل المستشفيات؛ للاحتماء من الغارات الجوية.

وأوضح أن التقديرات الرسمية تفيد بنزوح قرابة 1.8 مليون مواطن من الشمال إلى الجنوب، مشيرا إلى معاناة أهالي القطاع الجنوبي من الحصول على الغذاء والمياه وافتقاد الأمن الغذائي.

ولفت إلى تقليص الهلال الأحمر عدد السيارات العاملة في قطاع غزة إلى 18 مركبة؛ نتيجة عدم توافر الوقود واستهداف الاحتلال 37 سيارة، مشددا على ضرورة تزويد القطاع بالوقود؛ من أجل عودة سيارات الإسعاف إلى العمل بكامل طاقتها.