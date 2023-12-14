دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. الهوية والانتماء".

أدار الندوة الدكتور أحمد لطفي

وتحدث فيها كل من: د.أحمد فؤاد باشا الذي تناول حركة تعريب العلوم في العصر الحديث، وإنجازات العرب العلمية التي كتبت أساسا باللغة العربية ثم نقلت إلى لغات أخرى حيث كانت لغتنا هى لغة العلم أثناء ازدهار الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أهمية الترجمة من اللغات الأخرى في تطوير اللغة العربية واستمرارها.

وتحدث د.أحمد عفيفي مؤكدا أن اللغة هى خندق الهوية الأخير فاللغة العربية تربط بين جميع العرب على اختلاف الدين والجنسية.

وتناول د.عبد الكريم جبل في كلمته دور اللغة العربية كوعاء للحضارة فاللغة هى صورة فكرية وصوتية للمجتمع. وضرب مثالا على ذلك محدودية الكلمات المعبرة عن البرد أو الثلج وعلى العكس من ذلك لغة الإسكيمو التي تزخر بكثير من المفردات التي تعبر عن الصقيع. وفي الألفاظ الدالة على ساعات النهار نجد أنه على العكس من اللغة الروسية التي لايوجد بها إلا ٦ مفردات فقط للتعبير عن ساعات النهار، إلا أن العربية تشمل ٢٤ مفردة تشير إلى ساعات النهار.

أقيمت الندوة في إطار احتفال دار الكتب والوثائق القومية باليوم العالمي للغة العربية بحضور الأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة وعدد من الباحثين والأكاديميين.