السفير البريطاني في بيروت يشدّد على ضرورة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق جنوب لبنان

شدّد السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية برئاسة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الخميس، على ضرورة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأضاف كاول، أن "الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان لا تؤدي إلا إلى تأخير أي حل طويل الأمد للسلام".

وأعلنت السفارة البريطانية في لبنان في بيان، أنه "خلال الاجتماع الذي

تم فيه بحث موضوع حماية الحدود البرية السورية - اللبنانية، قدم كاول تعازيه بوفاة جندي في الجيش اللبناني الأسبوع الماضي، ودعا إلى استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق".

وكان كاول وسفيرتا أمريكا وكندا، دوروثي شيا وستيفاني ماكولوم على الترتيب، أكدوا خلال الاجتماع التزام بلدانهم بدعم الجيش اللبناني في مختلف مهماته ولا سيما ضبط الحدود.

وأشاد السفراء بـ "الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره".

ومن جهته شكر العماد عون السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، "لما له من دور أساسي في تطوير قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.