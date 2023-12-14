الجهاد الإسلامي: المعركة ضد العدو الصهيوني لن تنتهي إلا بما يحقق أهداف المقاومة ومصالح شعبنا

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن استمرار حاله القتل الوحشية القائمة بالضفة وغزة، وإصرار العنجهية الإسرائيلية في قتل شعب فلسطين واستهدافه بمكوناته كافة أمام العالم بأسره، «سياسة بائسة ولن تنال من صموده أين ما وجد وتواجد».

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن «الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية والخلاص من الإجرام الصهيوني الاحتلالي المستمر على وطنه ومقدساته منذ عشرات السنين».

ونوهت أن «عنوان المواجهة اليوم مفتوح مع هذا العدو»، قائلًا إن «مختلف القوى وتجمعات الشعب الفلسطيني عليها الاستجابة السريعة لحماية الحقوق والأرض».

وحذرت من أن «العدو الصهيوني إلى مواصلة تنفيذ مخططات التهجير والترحيل التي وضعها لتفريغ فلسطين من أبنائها، من خلال هذه الممارسات والأفعال الإرهابية المروعة بحق مدن الضفة ومخيماتها المستمرة منذ أيام».

وأضافت: «أمام هذا البطش الصهيوني المروع ندعو أبناء شعبنا الصامد إلى هبة جماهيرية واسعة تشمل كل مدن ومخيمات وقرى الضفة، والمقاومة هي الخيار الأوحد لنا».

وأشارت إلى أن «الحديث عن تجاوز حماس وقوى المقاومة في غزة أوهام ستتكسر على أرض الواقع»، مؤكدة أن «هذه المعركة لن تنتهي إلا بما يحقق أهداف المقاومة ومصالح شعب فلسطين».