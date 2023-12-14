انتخابات الرئاسة تعبر لإعلان النتيجة النهائية دون طعون على حصر اللجان العامة

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الخميس، يومها المحدد لتلقي طعون المشرحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 على قرارات اللجان العامة بالمحافظات، دون تلقي أية طعون.

وأتاحت الهيئة لجميع المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم طلب الحصول على صورة من محضر نتيجة اللجان العامة للحصر العددي الذي أجرته لنتائج التصويت في اللجان الفرعية التابعة لها، وذلك فور إعلانه، لإمكانية الطعن عليه أمام الهيئة خلال يوم الخميس.

وكان مقررًا أن تفصل الهيئة في أية طعون مقدمة إليها خلال يومي الجمعة والسبت قبل إعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين 18 ديسمبر.

وقال مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ"الشروق"، إن تجميع أصوات الناخبين وما حصل عليه كل مرشح على مستوى الجمهورية لم ينته حتى الآن، ذاكرًا أنه إذا كان واضحا تقدم المشرح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن منافسيه، إلا أن المركز الثاني لم يُحسم إلا بعد انتهاء عملية الجمع.

وانتهت الوطنية للانتخابات من استلام جميع نتائج اللجان العامة بواسطة لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية، مع حفظ جميع أوراق العملية الانتخابية في أحد المقرات بعد نقلها بشكل مُغلق ومُؤمن لا يجوز فتحه إلا بواسطة الهيئة.

وكانت نتائج الحصر العددى الذي أعلنته اللجان العامة أظهرت تقدم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بفارق كبير عن منافسيه فى جميع اللجان العامة التى أعلنت عدد الأصوات بشكل رسمى.

فيما شهد المركز الثانى تنافسا بين المرشحين فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، حيث تقدم كل منهما على الآخر فى بعض اللجان، أما المرشح الرابع عبدالسند يمامة فبدا تأخره فى نتائج أغلب اللجان.