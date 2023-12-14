النائب عبد المنعم إمام: وزارة التموين أصبحت عبئا على الشعب المصري

علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، على أزمة ارتفاع أسعار البصل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، إن أزمة البصل هي امتداد غير عادي لما وصفه بعدم الاكتراث بحياة المواطنين وأمنهم الغذائي، معقبا: «وزارة التموين اليوم أصبحت عبئا على الشعب المصري»-على حد قوله.

ولفت إلى أن وزارة التموين شهدت أزمات عدة، بدايًة من القبض على مستشارها الإعلامي ومدير مكتب الوزير في 2018، وصولا لواقعة إلقاء القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع و8 آخرين، الأسبوع الماضي، متسائلا: «هل وزير التموين لا يستشعر الحرج أو المسئولية السياسية عن وزارته تجاه هذه الأزمات غير المبررة؟».

وأوضح أن البصل والسكر سلع متوفرة في مصر وبها فائض، وليس هناك حاجة إلى استيرادها، وبالتالي فهناك أزمة حقيقية، واصطفاف المواطنين في طوابير للحصول على السكر، فاق الطوابير التي شوهدت بالانتخابات الرئاسية.

ونوه بأن هناك تأخيرا حكوميا في التنسيق بين الوزارات وبعضها في ملفات كثيرة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أزمات يدفع ثمنها المواطن.