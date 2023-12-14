الاتحاد الأوروبي يعتزم حماية المستهلكين بشكل أفضل من تقلبات أسعار الكهرباء

من المقرر أن يحظى المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بحماية أفضل من التذبذب الشديد في أسعار الكهرباء مع توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وبالإضافة إلى استقرار الأسعار، يهدف الإصلاح إلى تعزيز التوسع في توليد الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

ويستند الاتفاق إلى مشروع قانون أعدته المفوضية الأوروبية يهدف إلى حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من التقلبات الشديدة في أسعار الكهرباء مثلما حدث العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الكهرباء مؤقتا بعد أن خفضت روسيا واردات الوقود إلى التكتل.

ومن الأمور المحورية في جهود الإصلاح العقود الجديدة طويلة الأجل بين الحكومات ومنتجي الكهرباء، والتي بموجبها ستتدخل الدولة إذا انخفض سعر السوق إلى ما دون سعر متفق عليه.

ويهدف ذلك إلى تحفيز الإنتاج المحلي للطاقة الخضراء والنووية من خلال ضمان عائد على الاستثمارات.