مدرب نيوكاسل يدافع عن لاعبيه رغم الإخفاق الأوروبي

دافع المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، عن لاعبيه بعد الفشل في احتلال المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، والانتقال للمشاركة في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن فريقه يتطلع حاليا لإنهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واهدر نيوكاسل فرصة إنهاء المجموعة السادسة لدوري الأبطال في المركز الثالث بعد خسارته أمام ضيفه ميلان الإيطالي 1 /2، عقب تقدم بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة 33، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي في الدقيقتين 59 و84.

وتصدر بوروسيا دورتموند الألماني المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة ومن خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

وقال هاو: "أردنا التأهل في دوري أبطال أوروبا بالطبع ، كان هذا مما نعتزمه قبل المباراة وخلالها".

وأضاف: "لم أكن واثقا في تلك اللحظة إن كان من الممكن نزع هذه الرغبة من اللاعبين، إذا نظرت إلى الأهداف التي استقبلناها، لقد جاءت من خلال أخطاء قد تحدث في أي لحظة، سواء كنت استباقيا أم كان رد فعل".

وأشار: "بالطبع اتحمل مسؤولية ذلك، لكني كنت أفضل أن نذهب ونهاجم ونحاول الفوز بدلا من أن نكون مجرد رد فعل".

وأوضح: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، من الصعب تقبل الأمر حاليا، الأولاد لعبوا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل طيب".

وتابع: "كنا نأمل أن يأتي الهدف في وقت مبكر، وفي الشوط الثاني حاولنا التماسك وبحثنا عن الهدف الثاني".

وواصل هاو حديثه قائلا: "شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد استقبالنا الهدف الأول، لأننا اعتقدنا أنها كانت لحظة حاسمة، لم يكن مستوانا جيد بشكل كاف في الشوط الثاني، كان هدفا غير معهود حقا بالنسبة لنا".