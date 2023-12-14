المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأربعاء، قصف قاعدتين للقوات الأمريكية بالطائرات المسيرة في سوريا.



وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتين للاحتلال الأمريكي بسوريا وهما قاعدة التنف وقاعدة في مخيم الركبان بالطائرات المسيّرة، وأصابوا أهدافهم بشكل مباشر".



وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ84 ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.