أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، بأن البنتاجون أرسل الجنرال أنطونيو أجوتو، إلى أوكرانيا لإقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتجميد الصراع.

وقال بريان: "هناك اضطرابات كبيرة تنتظرنا. أرسل البنتاجون الجنرال أنطونيو أجوتو، إلى أوكرانيا، سيكون بمثابة قائد الظل للجيش الأوكراني، ليحل بشكل أساسي محل القائد الحالي. وسيقف أجوتو فوق عمل قائد الجيش البري، ألكسندر سيرسكي".

وأشار بريان إلى أن الجيش الأمريكي لديه تعليمات لإجبار القوات المسلحة الأوكرانية، على التحول إلى استراتيجية دفاعية، ورئيس الحكومة الأوكرانية لتجميد الصراع على الأقل، حتى الربيع المقبل.

ووفقا له، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن توجيهات البنتاجون هذه قد تم إبطالها بالفعل بسبب تصرفات الجيش الروسي، الذي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة سترسل الجنرال أنطونيو أجوتو، إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة.

وصرح نائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، أنه لا يمكن لأي استراتيجية غربية تغيير الوضع وقلبه على خط المواجهة، حتى لو كانت القوات الأوكرانية تحت قيادة جنرال أمريكي شخصيًا.

وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أجوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تقلق القوات الأوكرانية.