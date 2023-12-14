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مجلس النواب الليبي يطالب بخروج التشكيلات المسلحة من غدامس

د ب أ
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 1:04 ص

طالب مجلس النواب الليبي بخروج كافة التشكيلات المسلحة من مدينة غدامس، وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها.

ودان مجلس النواب في بيان له اليوم الأربعاء، نقلت مقتطفات منه بوابة أفريقيا الإخبارية، ما يحدث داخل مدينة غدامس، من انتهاكات للأمن والسلام بالمدينة وترويع أهلها.

ودعا مجلس النواب كافة الأطراف إلى الكف عن استخدام مدينة غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية، مبينا أن مدينة غدامس لطالما كانت الحاضنة للقاءات الإخوة من أجل وحدة الصف والمصالحة الوطنية.

وطالب مجلس النواب، النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما نتج عن الاشتباكات من أضرار لحقت بسكان مدينة غدامس والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أنه يؤيد مطالب سكان مدينة غدامس بخروج كافة التشكيلات المسلحة.


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