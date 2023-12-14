كوريا الجنوبية: 6 طائرات صينية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن 6 طائرات صينية وروسية عسكرية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية في بحر الشرق دون سابق إنذار؛ مما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية لإرسال طائرات مقاتلة لمسرح الأحداث.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن هيئة الأركان، القول إنه ما بين الساعة 11.53 صباحا و12.10 بالتوقيت المحلي، دخلت طائرتان صينيتان و4 طائرات روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وخرجوا بعد ذلك.

وأضافت الهيئة، أنهم لم ينتهكوا المجال الجوي الكوري الجنوبي.

وأوضحت الهيئة، أنها رصدت الطائرات الصينية والروسية قبل أن تدخل المنطقة، واستنفرت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية.