أتلتيكو يحسم صدارة المجموعة الخامسة بثنائية في لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

أنهى أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو متربعا على الصدارة، فيما نال لاتسيو الإيطالي الوصافة.

وفاز أتلتيكو مدريد 2 / صفر على ضيفه لاتسيو، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز سيلتك الأسكتلندي 2 / 1 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وكانت الفرق الأربعة خاضت الجولة السادسة بعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو صعودهما لدور الـ16 في البطولة، في حين حسم فينورد تواجده في المركز الثالث لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما ودع سيلتك، الفائز بدوري الأبطال عام 1967 المسابقات القارية مبكرا، بتذيله الترتيب.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 14 نقطة في قمة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما ظل فينورد يمتلك 6 نقاط، ورفع سيلتك رصيده إلى 4 نقاط.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لأتلتيكو مبكرا في الدقيقة السادسة، بينما أضاف سامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي اسكتلندا، حقق سيلتك فوزا شرفيا على فينورد، حيث تقدم لويس بالما لسيلتك في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، فيما أحرز ياكوبا مينته هدف التعادل لفينورد في الدقيقة 82.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز السويدي جوستاف لاجربيلكي هدف الفوز لسيلتك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.